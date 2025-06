Redação Espaço do Povo ORACLE NEXT EDUCATION – INSCRIÇÕES ABERTAS 2025

Oracle Next Education: quando aprender tecnologia muda vidas de verdade

Em uma realidade onde o acesso à educação de qualidade ainda é um privilégio, a Oracle aposta em um caminho diferente: oferecer formação gratuita em tecnologia e inteligência artificial para quem mais precisa. É assim que o Oracle Next Education (ONE) está transformando histórias pelo Brasil e América Latina.

Mais do que um curso, o ONE é uma porta de entrada para o mercado de tecnologia. Com mais de 107 mil alunos já formados e cerca de 16 mil contratados em empresas de diferentes setores, o programa já gerou um impacto estimado de US$ 136 milhões em salários por ano. E esse número só cresce.

A nova edição do programa está com inscrições abertas e traz trilhas de formação em alta no mercado, como Ciência de Dados, Back-End, inteligência artificial e certificação em Oracle Cloud Infrastructure (OCI), com conteúdo alinhado às principais tendências do mercado global. São mais de 700 horas de conteúdos online, com apoio de instrutores, da comunidade no Discord, em aulas ao vivo, conteúdos atualizados e uma IA tutora que acompanha os alunos na jornada.

Criado em parceria com a Alura e a FIAP, o programa foi pensado para preparar profissionais completos, tanto do ponto de vista técnico quanto humano. Além das habilidades digitais, os participantes desenvolvem competências como liderança, comunicação, agilidade e empreendedorismo, fundamentais para quem quer se destacar.

Para muitos alunos, o ONE é o primeiro passo rumo à independência financeira. Para outros, é uma chance de recomeçar. O que todos têm em comum? A oportunidade de transformar a própria realidade por meio do conhecimento.

“Ao focar em áreas estratégicas como ciência de dados, cloud e IA, ampliamos o potencial de inovação e inserção global dos nossos talentos”, explica Amanda Gelumbauskas, responsável pelo programa na América Latina.

Ao concluir o programa, os alunos podem ingressar na comunidade AlumniONE, com acesso ao EmpregaONE — uma plataforma exclusiva de vagas e conexões profissionais — e também ao CareerUP, o módulo da FIAP com foco em marketing pessoal, diversidade e habilidades interpessoais.

Com mais de meio milhão de inscritos desde sua criação, o Oracle Next Education se consolida como uma das maiores iniciativas de educação tecnológica da América Latina. E o mais importante: gratuita, inclusiva e voltada para quem realmente quer fazer a diferença.

As inscrições para a próxima turma estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de julho pelo site do programa.

Para quem quer conhecer o ONE de perto, a Oracle vai realizar um evento aberto ao público para desmistificar a tecnologia, mostrar exemplos práticos do que se aprende no programa, falar sobre possibilidades de carreira e tirar dúvidas. Com entrada é gratuita, não é necessário se inscrever.

4 de julho | 9h | Pavilhão G10 Favelas

Rua Itamotinga, 100 – Paraisópolis, São Paulo