30 Escolas estaduais de SP servirão almoço durante as férias escolares

Cerca de 3.700 unidades escolares irão participar da iniciativa que acontecerá entre os dias 3 e 22 de julho

As escolas da rede estadual de São Paulo receberão até sexta-feira (27) inscrições de alunos que queiram almoçar nas férias escolares. Os responsáveis deverão inscrever os alunos através da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente nas escolas. As refeições serão ofertadas em 3.700 escolas durante o recesso no mês de julho, entre os dias 3 e 22. O almoço será servido de segunda à sexta-feira, das 11h e 13:30 para alunos que precisam complementar a alimentação.



“Nossas equipes escolares, incluindo cozinheiras, cozinheiros e equipe gestora, estão orientadas sobre o fornecimento do almoço durante o recesso de julho. Esperamos a manifestação dos pais e responsáveis para que possamos preparar o almoço de acordo com a demanda, evitando assim desperdícios e mantendo o acesso à alimentação mesmo fora do período de aula” , afirma a diretora técnica do Departamento de Alimentação Escolar da Educação de SP, Nayla Veríssimo.