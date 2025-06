28 Mortes de motociclistas cresceram cerca de 18% em maio em São Paulo

O estado de São Paulo registrou 594 mortes no trânsito em maio deste ano, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (17) pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran – SP). Quase metade dos óbitos é de motociclistas, registro que teve aumento de 18,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

As mortes nas estradas cresceram 5,9% no estado no mês de maio. Nos cinco primeiros meses do ano, foram contabilizados 2.496 óbitos, com aumento de quase 2% em comparação com 2024. Os óbitos de motociclistas já ultrapassaram mil registros, aumento de 5,3% em relação ao ano passado.

Apenas na cidade de São Paulo foram registradas 94 mortes em maio, que representa o maior número para um único mês desde o começo do ano. Em todo o estado, o percentual de fatalidade em relação aos acidentes é o maior desde 2019, com 5,09%.