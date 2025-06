29 Com a chegada do inverno, cidade de São Paulo deverá registrar mínima de 5º graus está semana

Nesta segunda-feira (23), uma frente fria fará a temperatura cair na capital paulista, além de nebulosidade e rajadas de vento de até 80 km/h. Deverá esfriar muito durante a semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na quarta-feira (25), a cidade registrará mínima recorde de 5º graus. A Defesa Civil emitiu alerta para baixar temperaturas em algumas regiões do estado de São Paulo já no domingo (22).

A previsão do tempo indica que na terça-feira (24), teremos chuva durante a madrugada, com rajadas de vento durante o dia, com máxima de apenas 16º graus e mínima de 7º. A quarta-feira será fria na cidade de São Paulo principalmente nos extremos, com sol entre nuvens com mínima de 5º graus em alguns pontos da cidade.