27 Programa Bike SP propõe trocar quilômetros pedalados por créditos no bilhete único, inscrições abertas

Nesta terça-feira (17), a USP (Universidade de São Paulo) e a FGV (Faculdade Getúlio Vargas), em parceria com a Prefeitura da cidade de São Paulo, anunciaram o teste do aplicativo do programa Bike SP, o projeto prevê recompensar ciclistas com créditos no bilhete único por trajeto percorrido. As inscrições para participar do programa vão até o dia 30 de junho, é necessário possuir mais de 18 anos, ter bilhete único ativo e concluir o curso de segurança no trânsito.

“A proposta é transformar quilômetros pedalados em incentivos financeiros, integrando o uso da bicicleta com o transporte público” , explica o professor Fábio Kon, do IME-USP e coordenador do projeto.

Por enquanto apenas as duas primeiras viagens vão ser remuneradas, para receber o crédito, o trajeto deve ter entre 1 e 8 quilômetros. Os valores serão depositados semanalmente e poderão ser validados nas máquinas de recarga já existentes em terminais e estações de transporte público da cidade.

Um dos desenvolvedores da ferramenta é Kayke Cintra, aluno de ciência da computação da USP. Ele explica que o funcionamento é simples: o ciclista inicia a viagem pelo app, pedala até o destino e finaliza o percurso para registrar o trajeto. “Toda vez que uma viagem for completada, o usuário recebe um valor proporcional ao trajeto percorrido, que será creditado no Bilhete Único” , explica Kayke.

Acesse o site para realizar a inscrição: https://survey.ccsl.ime.usp.br/limesurvey/index.php/316695