Redação Espaço do Povo Periferia em Cena: Arte e Resistência no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho estreia em junho a primeira edição do projeto “Periferia é Periferia (Em Qualquer Lugar)”, que reúne uma programação diversa com shows, oficinas, bate-papos e sessões de cinema, todos voltados à valorização da arte produzida nas periferias urbanas. A iniciativa celebra a potência cultural de artistas que transformam seus territórios em espaços de criação, resistência e protagonismo.

A abertura oficial acontece em 12 de junho com um bate-papo entre MC Luanna, Thiagson de Souza e Tiaraju Pablo D’Andrea. A agenda inclui apresentações de nomes como Black Mantra e As Lendas (em homenagem a Cassiano e Tim Maia), MC Neguinho da Kaxeta, Salvador da Rima, Poeira Pura, Afroito e a poeta Mel Duarte, que encerra o projeto com uma performance potente e politizada. A diversidade de estilos e linguagens reflete a riqueza e a complexidade das expressões culturais periféricas.

Mais do que entretenimento, o projeto propõe reflexões sobre como a cultura periférica dialoga com temas urgentes como desigualdade, racismo e identidade. Ao reunir artistas de diferentes regiões e vertentes, o Sesc promove um espaço de escuta, celebração e debate sobre o papel central da periferia na construção de uma cena cultural plural, pulsante e transformadora.