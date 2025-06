Leonardo Almeida Organização social de Paraisópolis (SP) espalha livros pelo Brasil e lidera movimento pela literatura

Após criar crianças a lerem 100 livros por ano, em uma das maiores comunidades do país, Pró-Saber SP quer que o Brasil inteiro leia

Cerca de 20 mil crianças de diversos municípios do norte ao sul do país, estão tendo acesso a “bibliotecas portáteis”, um acervo literário diverso e uma estrutura que acolhe os leitores desde o primeiro olhar: tapetes, sacolinhas, almofadas e demais elementos para associar os livros a um momento de conforto e lazer. Essas “estações de leitura” são acompanhadas dos “guardiões da leitura”, que é o título que os educadores recebem após realizarem uma formação que incentiva à leitura, cria vínculos e torna o hábito mais divertido para as crianças.

Apelidadas de “bibliotecas de rodinhas”, as Estações de Leitura foram elaboradas pelo Instituto Pró-Saber São Paulo, que há mais de duas décadas transformam a vida de crianças e jovens em Paraisópolis por meio da leitura, da brincadeira e do protagonismo. Agora, essa experiência transborda os limites do território, adaptando-se a diferentes realidades e fortalecendo uma mobilização nacional em torno do direito de ler — com afeto, escuta e intencionalidade.

Em um país onde 6 em cada 10 brasileiros não têm o hábito de ler e cerca de 44% da população não lê nenhum livro por ano, segundo a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, a iniciativa faz parte de uma mobilização pela leitura no país.

As estações foram destinadas a escolas públicas e organizações da sociedade civil de 18 municípios espalhados pelo país, tais como: Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco; São João de Meriti, o Rio de Janeiro; Viana, no Espírito Santo; Aparecida de Goiânia, em Goiás; Maracanaú, no Ceará; Bayeux, na Paraíba, entre outros. Desde as primeiras doações, em maio de 2024, mais de 24 mil livros saíram das prateleiras por meio de empréstimo feito por crianças e jovens.

Novas estações

Agora, em junho de 2025, oito novas Estações de Leitura se somam à rede, ampliando ainda mais o alcance do projeto. Entre elas estão unidades em escolas públicas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará e Distrito Federal. Em cada novo ponto, um educador é formado e a comunidade é mobilizada.

De acordo com Maria Cecilia Lins, fundadora do Pró-Saber SP, os livros e a estrutura são apenas o começo, pois o essencial está na criação de uma rede por meio da formação de educadores, criação de vínculos, práticas de escuta e estratégias para tornar a leitura como rotina viva e intencional.

“Para que as pessoas leiam mais, não basta apenas oferecer o livro. É preciso criar estratégias para que a leitura se torne habitual e prazerosa.

De Paraisópolis para todo o Brasil

Mais populosa do que 90% dos municípios do país, Paraisópolis é uma comunidade repleta de iniciativas culturais planejadas para quem vive e convive com esse território. Entre elas, o Instituto Pró-Saber SP.

Desde 2019, a organização oferece uma biblioteca de portas abertas para a comunidade com mais de 27 mil livros. Educadores do Pró-Saber SP tem se dedicado a tornar a biblioteca um polo cultural na cidade, promovendo contação de histórias, lançamentos de livros, encontros com autores e atividades literárias. Escritores brasileiros renomados como Itamar Vieira Júnior, José Carlos Lollo, Blandina Franco, Sidney Meireles, José Roberto Torero, Rodrigo Andrade, Silvana Rando, Eva Furnari e Lúcia Hiratsuka já passaram pelo espaço.

O espaço também trabalha a questão da bibliodiversidade, com um rico acervo de escritores e escritoras negras, indígenas, pessoas LGBTQIA+, entre outras. Com o objetivo de ampliar os conhecimentos das crianças e cultivar uma visão plural e respeitosa na sociedade.

Com o auxílio de programas recorrentes da organização, a biblioteca teve mais de 32 mil empréstimos de livros em 2024. Com o auxílio dos contadores de história e atividades lúdicas, as crianças que participam dos programas acessam 100 livros por ano e também são estimulados a ler por conta própria. É nesse ambiente que Pedro Santos Marques, de 6 anos, leu 176 livros em 2024, e Adriely Melielly Silva, de 9 anos, leu 135 obras.

“ Ao migrar realizando lançamentos e exposições literárias na comunidade, esses escritores e editoras estão descentralizando o acesso à cultura e gerando uma relação com novos territórios. Nossa intenção em todas as nossas iniciativas, em Paraisópolis ou em qualquer município do país, é diminuir a desigualdade na educação e fomentar a leitura, o protagonismo e o desenvolvimento integral das crianças e jovens do Brasil” , conta Maria Cecília Lins.

Sobre o Pró-Saber SP

O Instituto Pró-Saber SP é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que se dedica a fortalecer a educação integral de crianças e jovens brasileiros por meio de experiências enriquecedoras de leitura, brincadeira e protagonismo, impactando positivamente suas vidas e de suas famílias. Fundado em 2003, está situado em Paraisópolis, uma das maiores favelas do país, onde já alcançou mais de 18.500 crianças e jovens diretamente e 55.512 pessoas cooperativas, apenas na comunidade.

Integrado ao sistema educacional como um complemento à escola regular, o Instituto oferece cinco programas voltados para crianças e jovens de 4 a 19 anos. Desde 2019, mantém a Biblioteca Mais Linda do Mundo, uma biblioteca infantil gratuita com um acervo de mais de 27 mil títulos, promovendo o acesso à leitura e ao conhecimento.

Com mais de 20 anos de experiência, o Pró-Saber SP também se expande por todo o Brasil, oferecendo formações gratuitas para profissionais da educação e fazendo estações de leitura, que incluem livros e capacitação para educadores. As Estações de Leitura, lançadas em 2024, visam levar a metodologia do Instituto às escolas e organizações sociais em todo o país, garantindo que a leitura literária seja parte fundamental do processo de alfabetização. Impactando diretamente mais 17 mil crianças ao redor do Brasil.

A organização é reconhecida por sua excelência, recebendo prêmios como Melhores ONGs, Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Cidade de São Paulo, VOA Ambev, Selo DOAR, Criança Esperança, e foi semifinalista do Prêmio Itaú Unicef. Nosso compromisso é transformar a realidade da educação e garantir que a leitura seja uma experiência acessível e prazerosa para todas as crianças.

