Governo lança sistema gratuito de RG para cães e gatos: veja como funciona

O presidente Lula e a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinaram nesta sexta-feira (17), o decreto que cria o ProPatinhas, Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. A iniciativa busca promover a guarda responsável e o combate ao abandono de animais e casos de maus-tratos.

Dentro do programa está o SinPatinhas, sistema que tutores, ONG´s, estados e municípios podem cadastrar seus animais no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos através do login Gov.br. O registro é voluntário e gratuito, não haverá cobranças de taxas pelo cadastro,contrário do que está sendo vinculado em algumas páginas da internet.

“O sistema também permitirá identificar rapidamente animais perdidos e responsabilizar aqueles que abandonarem animais de forma criminosa.” Diz o Governo Federal em nota.

O cadastro gera um número de RG e QR Code para colocar na coleira do animal. Em caso de perda, por exemplo, qualquer pessoa pode escanear o QR Code e ajudar o dono a recuperar seu bichinho. Atualmente o Brasil possui cerca de 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, destes, 35% vivem em abrigos ou nas ruas.