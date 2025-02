Leonardo Almeida Projeto oferece curso gratuito de robótica em Paraisópolis

A iniciativa Unidos de Paraisópolis, está com inscrições abertas para o curso de robótica, as vagas são destinadas para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, que moram dentro da comunidade de Paraisópolis. As aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 9h da manhã na sede do projeto, na rua Manoel Antônio Pinto 302. Para se inscrever basta acessar o link do formulário.

A Unidos de Paraisópolis foi fundada em 2019 por Acácio Reis (30), morador de Paraisópolis, o IUP tem como missão capacitar jovens da periferia nas áreas de música, tecnologia e artes, abrindo portas para um futuro promissor. O bloquinho é uma das iniciativas do instituto para celebrar a cultura local e fortalecer os laços da comunidade.