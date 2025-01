Redação Espaço do Povo Piscina do Pacaembu será gratuita durante concessão, anuncia Allegra

A Allegra Pacaembu anunciou que o uso da piscina do complexo esportivo do Pacaembu será gratuito e público durante todo o período de concessão de 35 anos, salvo em dias de eventos ou competições. A piscina funcionará das 8h às 18h, enquanto a pista de atletismo estará aberta das 6h às 22h. Inicialmente, havia dúvidas sobre a manutenção da gratuidade, mas a declaração oficial e a pressão do prefeito Ricardo Nunes reforçaram o compromisso da empresa.

Além disso, o acesso ao complexo será livre e sem necessidade de carteirinha, com um cadastro opcional em aplicativo para informações e reservas de serviços. Equipamentos como a pista de atletismo poderão ser usados gratuitamente ou com reservas pagas, dependendo do caso, enquanto espaços como o Centro de Tênis e o Ginásio Poliesportivo continuarão a ter acesso pago. A data de reabertura do complexo ainda depende de documentos e alvarás.

O novo modelo de gestão busca expandir o uso do Pacaembu, anteriormente voltado apenas para futebol, com uma agenda diversificada de eventos esportivos e culturais. O aplicativo Mercado Livre Arena Pacaembu centralizará informações, horários e controle de acesso aos serviços do complexo, garantindo organização e acessibilidade.

