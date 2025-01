Redação Espaço do Povo Golpistas usam dispositivo clandestino para enviar SMS fraudulentos em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Anatel, desmantelou uma operação criminosa que utilizava um dispositivo clandestino para enviar SMS maliciosos a celulares em áreas específicas. O equipamento, localizado no 19º andar de um apartamento na zona oeste de São Paulo, transmitia mensagens fraudulentas sobre temas como compras não autorizadas e informações bancárias, contendo links ou números falsos para enganar as vítimas. Uma pessoa foi presa, e a investigação continua para apurar sua ligação com a organização criminosa.

Os golpistas escolhiam regiões com alto tráfego e bairros de maior poder aquisitivo para aumentar o alcance das fraudes. As mensagens persuadiam as vítimas a fornecer dados bancários ou infectavam seus celulares com malware, permitindo acesso a informações sigilosas. A Anatel confirmou que o aparelho clandestino interferia em redes autorizadas, sendo uma violação grave da Lei Geral das Telecomunicações, sujeita a penalidades.

Este é o terceiro dispositivo apreendido na Grande São Paulo. Um caso semelhante ocorreu em julho de 2022, quando um “carro do golpe” foi interceptado com equipamentos de envio de SMS fraudulento. As autoridades seguem investigando para desarticular a rede de estelionatários e prevenir novos casos de fraude tecnológica na região.

