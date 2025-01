Redação Espaço do Povo DeepSeek desafia gigantes com IA econômica e impacta mercados globais

A startup chinesa DeepSeek lançou os modelos de IA generativa R1 e V3, que apresentam alta performance com custos e recursos inferiores aos dos concorrentes, como a OpenAI. Em poucos dias, os chatbots conquistaram grande popularidade, alcançando o topo da App Store e dos rankings de IA, desafiando gigantes do setor com soluções econômicas e eficazes. O treinamento do modelo R1 custou US$ 5,6 milhões, um valor consideravelmente inferior aos gastos das big techs americanas, que chegam a bilhões de dólares.

A DeepSeek utilizou mais de 2 mil chips Nvidia, menos avançados e em menor quantidade do que os usados pelos concorrentes, refletindo as restrições comerciais impostas pelos EUA à China. Apesar disso, os modelos apresentaram resultados competitivos, gerando impacto global. A rápida ascensão da DeepSeek afetou o mercado financeiro, com quedas expressivas em índices tecnológicos na Ásia, Europa e Estados Unidos, e aumento na volatilidade dos mercados.

Analistas avaliam que a entrada da DeepSeek no mercado questiona a eficiência de investimentos bilionários das big techs ocidentais e pode influenciar a valorização de ações de fabricantes de chips. A iniciativa demonstra a capacidade da China de inovar em IA mesmo diante de sanções e impõe novos desafios à liderança das empresas americanas no setor.

