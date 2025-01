Redação Chuvas intensas e onda de calor afetam diversas regiões do Brasil

Pelo menos 15 estados brasileiros e o Distrito Federal enfrentam chuvas intensas, com volumes significativos previstos até sexta-feira (17). Capitais como Recife, Fortaleza, Teresina e Brasília registram os maiores acumulados, enquanto estados como Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais enfrentam impactos graves. Em Minas Gerais, 26 mortes foram registradas e mais de 50 cidades declararam emergência devido a alagamentos. No Sergipe, os acumulados superaram em poucos dias o esperado para todo o mês de janeiro, causando mortes e danos estruturais, como a queda de uma ponte.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alertas de alto risco para desastres em estados como Maranhão, Pernambuco e Espírito Santo. A instabilidade climática é explicada por condições meteorológicas específicas, e outras áreas do Brasil podem ser afetadas por chuvas menos intensas e isoladas.

Além das chuvas, uma onda de calor com temperaturas acima de 40°C atinge o oeste do Rio Grande do Sul e o sul de Mato Grosso do Sul, refletindo os efeitos de uma massa quente que se espalha pela Argentina e Paraguai. Apesar disso, os meteorologistas indicam que essa onda de calor não deverá avançar para outras regiões do país.

