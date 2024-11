Leonardo Almeida Mega da Virada 2024: apostas estão abertas para o maior prêmio da história da loteria

O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro e pagará o maior prêmio da história da loteria

A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira (11) a abertura das apostas para a Mega da Virada, que deverá pagar R$600 milhões ao jogador que acertar os seis números será o maior prêmio da história da modalidade.O prêmio não acumula, portanto o jogadores que acertarem cinco números ou menos dividiram o prêmio. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2024.

Em 2023, o valor do prêmio pago foi de R$588 milhões, valor dividido entre cinco ganhadores, cada jogador ficou com R$117 milhões, as dezenas sorteadas foram 24 – 56 – 33 – 48 – 21 – 41. Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Salvador (BA), Redenção (PA), além de uma aposta online. Em 2024, os jogadores poderão acompanhar o sorteio pelos canais da Caixa Econômica Federal, além de orientações pelas redes sociais do banco e lista dos ganhadores será divulgada no site da Caixa.

O banco calcula que se um apostador ganhar todo o prêmio e aplicar na poupança “receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar aproximadamente 1.430 carros superesportivos de 420 mil” , diz em nota.

The post Mega da Virada 2024: apostas estão abertas para o maior prêmio da história da loteria first appeared on Espaço do Povo .