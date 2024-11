Leonardo Almeida Festival promove atividade de esporte e lazer na zona sul de São Paulo neste sábado (9)



O evento conta com uma programação gratuita que inclui pré-inscrições para cursos, serviços de saúde e beleza, além de atividades recreativas, das 9h às 16h

Com uma programação diversificada e inscrições para cursos formativos nas áreas de gastronomia e economia criativa, a primeira edição do Festival Cidadania promovido pelo Instituto Jatobás acontece neste sábado, dia 09/11, na Área de Esporte e Lazer do Jabaquara, próximo ao metrô, na zona sul da capital. O evento contará com uma programação repleta de atividades culturais e de recreação, inscrições para cursos, espaço da beleza e cidadania para atualização de cadastros em órgãos do governo. As atividades, que são gratuitas , começam às 9h e vão até às 16h .

Durante o evento, o público poderá se inscrever em cursos técnicos e de capacitação gratuitos do Instituto Jatobás, realizados na região do Campo Belo. Entre os cursos oferecidos está o “Sabores Que Transformam”, na área de gastronomia , com aulas a partir de novembro de 2024 para mulheres e homens com mais de 18 anos, em parceria com o Instituto Capim Santo e com foco na inserção no mercado de trabalho e geração de renda ; Jovens de 14 a 17 anos poderão se inscrever no programa Jovens Criativos, direcionado ao desenvolvimento para o mercado de trabalho , e na agenda cultural mensal que acontece no espaço, como oficinas, cursos livres e atividades de recreação.

Além de poderem se cadastrar no programa Sócio Leitor da Biblioteca Comunitária Fátima Viana, onde dará direito aos participantes poderem pegar livros emprestados em um acervo produzido com muito cuidado, ter acesso com atividades socioculturais para todas as idades, com o objetivo de incentivar a criatividade e contribuir para a formação de leitores fluentes .

No Festival, os participantes também poderão se cadastrar em bancos de emprego oferecidos por parceiros como CIEE, NURAP e ITEMM . No espaço de beleza , serão disponibilizados serviços gratuitos de cabeleireiro , barbeiro e tranças afro, além de atendimentos de saúde e bem-estar, incluindo odontologia com o Instituto Salus, orientação jurídica com a faculdade Estácio, e atualização do cadastro no CIC (Centro de Integração da Cidadania), os interessados devem trazer currículo, RG, CPF e telefone de contato, além de aulas de dança .

“ O Festival de Cidadania é uma oportunidade única para que a comunidade conheça mais a fundo o trabalho desenvolvido pelo Instituto Jatobás. O evento tem como objetivo representar de forma concreta todas as atividades realizadas ao longo de 2024, além de celebrar as conexões construídas com instituições igualmente comprometidas com o desenvolvimento social. Nosso propósito é promover inclusão e cidadania por meio de rodas de conversa, e serviços essenciais, contribuindo diretamente para o fortalecimento da comunidade e a criação de novas oportunidades ”, afirma Jordam Carvalho, Líder de Inclusão Produtiva e Empregabilidade no Instituto Jatobás.

A Inclusão social é um conceito amplo que abrange a promoção da participação e do acesso de todos os cidadãos aos direitos e serviços essenciais, independentemente de sua condição socioeconômica, raça, gênero, idade, deficiência ou outras características pessoais. “ O Festival é uma oportunidade de expandir as atividades oferecidas no Galpão Jatobás e de oferecer um espaço para que as pessoas de diferentes lugares na Zona Sul possam se divertir com as atividades culturais e recreativas, aproveitar os serviços oferecidos e conhecer e acessar direitos ” , ressalta Thais Almeida, Líder de Desenvolvimento Territorial no Instituto Jatobás.

Para o evento, a organização conta com parceiros importantes que estarão oferecendo atividades, como Fundação Porta Aberta e Instituto CoCriança.

Mapa do evento

Espaço Cultural

Música ao vivo

Atividades de recreação para crianças e adultos

Espaço Cidadão

Emissão de documentos essenciais;

Serviço de saúde com Instituto Salus ( atendimento odontológico);

Espaço da Beleza com cabeleireiro e barbeiro

Espaço Empregabilidade

Stands de instituições certificadoras de programas de Jovem Aprendiz e Estágios, além de stands de parceiros ofertantes de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Data : 09 de novembro

Horário : 9h às 16h

Local : Área de Esporte e Lazer do Jabaquara. R. Genaro de Carvalho – Vila Mira, São Paulo – SP, 04377-035

Atividades livres e gratuitas

The post Festival promove atividade de esporte e lazer na zona sul de São Paulo neste sábado (9) first appeared on Espaço do Povo .