Começa hoje o julgamento dos acusados de matar Marielle Franco O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que irá pedir pena máxima para os acusados, 84 anos de prisão Nesta quarta-feira (30) inicia o julgamento dos ex-policiais Ronie Lessa e Élcio de Queiroz, réus confessos do assasinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, vítimas de uma emboscada na noite de 14 […]The post Começa hoje o julgamento dos acusados de matar Marielle Franco first appeared on Espaço do Povo.

Home

Último Segundo

Parceiros

Espaço do povo

Começa hoje o julgamento dos acusados de matar Marielle Franco