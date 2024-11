Leonardo Almeida Censo aponta Paraisópolis como a terceira maior favela do Brasil

O estado de São Paulo lidera o ranking com maior número de favelas, são 3.312

Nesta sexta-feira (8), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou dados do Censo de 2022 sobre o crescimento das favelas no Brasil. Nos últimos 12 anos, as favelas cresceram 95%,a pesquisa também aponta a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro como a maior favela brasileira, com 72 mil moradores, seguida por Sol Nascente, em Brasília, 70 mil moradores, em terceiro a favela de Paraisópolis com 58 mil moradores.

Atualmente são 12.348 favelas espalhadas pelo Brasil, este território concentra 16 milhões de pessoas, representando 8% da população brasileira,distribuídos em 656 municípios, uma expansão de 103%, comparado ao último Censo, realizado em 2010.

O estado de São Paulo concentra o maior número de favelas, são 3.123 localidades mapeadas pelo Censo, quase o dobro das favelas do Rio de Janeiro, que tem 1.724. Pernambuco aparece em terceiro, com 849 comunidades, juntos os três estados somam 46% das favelas brasileiras.

O IBGE classifica como favelas e comunidades urbanas, territórios populares originados das diversas estratégias utilizadas pela população para atender de forma autônoma a necessidade de moradia. Essas comunidades se formam a partir da insuficiência de políticas públicas e investimentos privados direcionados à garantia de direito à cidade.

Veja a lista das 20 maiores em quantidade de moradores:

1) Rocinha – Rio de Janeiro (RJ), 72 021

2) Sol Nascente – Brasília (DF), 70 908

3) Paraisópolis – São Paulo (SP), 58 527

4) Cidade de Deus/Alfredo Nascimento – Manaus (AM), 55 821

5) Rio das Pedras – Rio de Janeiro (RJ), 55 653

6) Heliópolis – São Paulo (SP), 55 583

7) Comunidade São Lucas – Manaus (AM), 53 674

8) Coroadinho – São Luís (MA), 51 050

9) Baixadas da Estrada Nova Jurunas – Belém (PA), 43 105

10) Beiru / Tancredo Neves – Salvador (BA), 38 871

11) Pernambués – Salvador (BA), 35 110

12) Zumbi dos Palmares/Nova Luz – Manaus (AM), 34 706

13) Santa Etelvina – Manaus (AM), 33 031

14) Baixadas da Condor – Belém (PA), 31 321

15) Colônia Terra Nova – Manaus (AM), 30 142

16) Jacarezinho – Rio de Janeiro (RJ), 29 766

17) Vila São Pedro – São Bernardo do Campo (SP), 28 466

18) Cidade Olímpica – São Luís (MA), 27 326

19) Chafik / Macuco – Mauá (SP), 26 835

20) Grande Vitória – Manaus (AM), 26 733

