Leonardo Almeida Assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes são condenados

Ronnie Lessa foi condenado a 78 anos, Élcio de Queiroz a 59 anos

Nesta quinta-feira (31), foi encerrado o julgamento dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes, mortos em 18 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. A justiça condenou Lessa por 78 anos de cadeia e Élcio a 59 anos, por duplo homicídio triplamente qualificado, além da tentativa de homicídio da assessora de Mariele, Fernanda Chaves.Ambos deverão pagar pensão ao filho do motorista, além de indenização de R$709 mil por danos morais a cada uma das vítimas.

Os réus prestaram depoimentos e assistiram ao julgamento por videoconferência, Ronnie Lessa está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo, enquanto Élcio de Queiroz está no complexo da Papuda, presídio federal de Brasília. A sentença do júri popular foi anunciada no final do dia, após 23 horas de julgamento, a juíza Lúcia Glioche decidiu por manter os condenados em prisão preventiva e negou o pedido de responderem em liberdade.



“Fica aqui, para os acusados presentes — e serve para os vários Ronnies e Élcios que existem por aí soltos, a seguinte mensagem: a Justiça, por vezes, é lenta, cega, injusta, torta, mas ela chega. A Justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais serão atingidos por ela”, afirmou a juíza Lúcia Glioche durante a leitura da sentença.

