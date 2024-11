Leonardo Almeida Aeroportos passarão a ter salas especiais para pessoas autistas

Anualmente, 200 mil pessoas com espectro autista passam pelos aeroportos brasileiros



Nesta terça-feira (6), foi anunciado pelo governo federal o Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno de Espectro Autista. A iniciativa irá ajudar pessoas com transtorno de espectro autista (TEA) e outras neurodivergências durante o deslocamento nos aeroportos brasileiros. Este programa deverá instalar cerca de 20 salas especiais até 2026, serão ambientes acolhedores e com adaptações necessárias para atender 200 mil passageiros com essas características que circulam anualmente pelos aeroportos do Brasil.

As salas serão ambientes multisensoriais, que visam oferecer estímulos sensoriais (visuais, auditivos e táteis) aos passageiros, para proporcionar relaxamento, concentração e bem-estar. Também serão instaladas salas de acomodação, com estímulos reduzidos, que buscam acolher passageiros durante momentos de crise.

“Eu tenho, como afilhado, uma pessoa com espectro autista. Sei, portanto, o que significa uma iniciativa como esta. Este gesto simboliza muito bem o que precisamos no Brasil: o olhar para o bem estar social, para aqueles que precisam de uma atenção não só do poder público, mas do poder privado ” Revela o MInistro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Também estão previstas reavaliações de procedimentos para melhoria da experiência dos passageiros com TEA, tanto durante o voo quanto em solo. Além da disponibilidade de profissionais capacitados para atendimento no setor aéreo, assim como a promoção da conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais.

