Hoje é o Dia da Favela, entenda a história por trás desta data

A data foi criada em 04 de novembro de 1900, quando a palavra “favela” foi registrada pela primeira vez em um documento oficial

Nesta segunda-feira (4), é comemorado o Dia da Favela, a data tem objetivo de reconhecer e valorizar a importância da contribuição das comunidades de favelas para a cultura e economia brasileira, além de conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados por estas comunidades.

O Dia da Favela busca celebrar resiliência, a criatividade e a força dos moradores das favelas no Brasil, destacando a importância de investimentos do poder público que promovam o desenvolvimento e inclusão destas áreas ainda vulneráveis à falta de direitos básicos, como acesso à educação, saúde e segurança.

Em 4 de novembro de 1900 foi a primeira vez que a palavra “favela”foi registrada em um documento oficial, quando o delegado da 10º Circunscrição e chefe de polícia da época, Dr. Enéas Galvão, redigiu um documento se referindo ao Morro da Providência como “favela”, sugerindo que o local precisa ser “limpo”, dando a entender que o local estava sujo de pessoas, além de outros adjetivos negativos.

O Morro da Providência é considerado a primeira comunidade de favela do Brasil, localizada no bairro da Gamboa, no centro do Rio de Janeiro.

O surgimento das favelas está relacionado à “Guerra de Canudos”, o povoado de Canudos, surgiu no estado da Bahia e foi construído em diversos morros, entre eles o Morro da Favela, devido a presença de famosa planta medicinal no local, a“faveleira”, que pode ser encontrada na Caatinga dos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Alguns destes soldados que regressaram da guerra vieram para o Rio de Janeiro em 1897 e se instalaram no Morro da Providência, desde então o local passou a ser chamado como “Morro da Favela”, tendo como referência o local original em que os soldados moravam em Canudos.

