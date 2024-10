Leonardo Almeida Evento gratuito leva cinema e vídeo game para o CEU Paraisópolis entre dias 4 e 7 de novembro

A iniciativa traz para a periferia de São Paulo apresentação de curtas metragens

Na próxima semana, do dia 4 de novembro (segunda-feira) ao dia 7 (quinta-feira), o CEU Paraisópolis receberá o evento Cine Geek Game, iniciativa que traz para a periferia a experiência do cinema ao ar livre e uma exposição dedicada ao universo do video games. O evento será gratuito e passará por quatro regiões da cidade de São Paulo, a primeira parada será em Paraisópolis, o evento acontecerá das 10h às 12h e das 13h às 17h.

Programação

Entre os filmes exibidos está o curta-metragem IAN , que aborda a paralisia cerebral e a importância da inclusão, além do Cuerdas , uma história emocionante de amizade e superação em orfanato. Outro filme é Akouo , que conta a história de uma criança que ouve pela primeira vez e explora a importância da escuta ativa. A lista também tem outros curta metragens como Howard’s Drive-In, Out of Sight, The Present, e muito mais.

“O cinema tem o poder de emocionar e transformar, e queremos levar essa experiência para as comunidades, promovendo encontros e sensibilizando o público sobre temas atuais e importantes” , destaca Sueli Parisi, Head de Planejamento, Produção e Operações.

O evento busca ser acessível para todas as pessoas e contará com fones de ouvido de condução óssea, com audiodescrição, tradução de diálogos em libras, e um elevador, garantindo que pessoas com deficiência física (PCD´s) também possam curtir o evento.

Além de Paraisópolis, a iniciativa percorrerá outras regiões de São Paulo:

Avenida Atlântica, 2.450B – Jd. Três Marias Interlagos, entre os dias 9 e 12 de novembro.

CEU Arthur Alvim – Abdias do Nascimento, no estacionamento CEMEI, no dia 16 de novembro

CEU Alvarenga – Balneário São Francisco, entre os dias 19 a 22 de novembro

