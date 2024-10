Gideão Idelfonso Qual o preço que se paga pela saúde mental?

Passado. Presente. Futuro. Alguns advogam que o tempo não possui uma cronologia, se misturam, se confundem. Por outro lado gostaria de me ater ao processo mental caótico do ato de pensar, dentro desse tempo natural que concebemos.

O passado surge como uma série de lembranças que geralmente angustiam, atormentam… remoendo aflições e contorcendo-se mentalmente. O futuro… uma série de expectativas ansiosas. O presente é uma conquista diária de expressão do amor, apreço e consideração a si próprio. O Insight nasce quando estamos plenamente conscientes e isso somente é possível no agora, basta inicialmente uma pitada de auto-observação diária.

Suponha que seu corpo é um Hardware parte física de um computador, sabemos que é algo palpável como a memória, processador ou mouse. Ao passo que se alguma parte física deste dispositivo falhar compromete seu funcionamento. Além do citado é necessário existência de um Software, a “mente” do dispositivo, que instrui o hardware sobre o que fazer e como executar as tarefas. Assim como o Software sem hardware é inútil. O corpo sem a mente também.

O escritor Thich Nhat Hanh oriental e indicado ao Prêmio Nobel por Martin Luther King no livro Paz Mental, nos adverte que a saúde mental surge e acontece nessa fusão corpo-mente, esquecemos segundo ele que possuímos um corpo e que geralmente está desconexo com a presença no mundo. Você já parou para pensar em quantas vezes está consciente da sua própria respiração? Faça um teste: inspire e expire por apenas dez segundos… perceba o ar entrando e saindo… é bem provável que não será uma tarefa fácil… um alerta para aprofundar o assunto…

O preço que se paga pela paz mental, muitas vezes associado ao poder monetário, dissocia-se quando o custo para sair desse looping de pensamentos negativos é de sua própria responsabilidade. Desacelere. Cuide-se.

The post Qual o preço que se paga pela saúde mental? first appeared on Espaço do Povo .