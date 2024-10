Pesquisa revela que 62% dos consumidores pretendem gastar até 3 mil reais nesta Black Friday 75% vão realizar compras em grandes lojas online com pagamento no cartão de crédito e 75% pretendem parcelar suas compras em até 12 vezes. Segundo dados do levantamento realizado pela LWSA, revela que os consumidores brasileiros estão animados para as compras na Black Friday. A pesquisa mostra que 62% dos consumidores pretendem gastar cerca de […]The post Pesquisa revela que 62% dos consumidores pretendem gastar até 3 mil reais nesta Black Friday first appeared on Espaço do Povo.

