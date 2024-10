Leonardo Almeida Paraisópolis recebe feira de carreiras neste sábado (19)

Com palestras e bate-papos com profissionais de diversas áreas, a Feira de Carreiras do Cursinho Popular de Paraisópolis acontece neste sábado.

Neste sábado (19), o CEU Paraisópolis receberá a Feira de Carreiras, evento organizado pelo Cursinho Popular de Paraisópolis , evento gratuito e aberto ao público. A feira contará com 21 mesas com a presença de profissionais de diversas áreas que compartilharão suas experiências. Além das trocas sobre programas de ingresso nas universidade e dicas sobre como funciona o caminho até a faculdade. O evento terá palestras com o multi artista e educador social Rafa Silva MC e Luana Nascimento, estudante da USP e influencer.

O Cursinho de Popular de Paraisópolis é um espaço de educação que visa preparar pessoas para ingressar na universidade, além da construção de um ensino crítico. O cursinho surgiu da necessidade de criar um espaço de educação popular dentro da comunidade de Paraisópolis.

A iniciativa tem como objetivo preparar as pessoas para a universidade, disponibilizar orientação profissional para pessoas da comunidade sobre os caminhos que desejam trilhar no futuro, além de promover a troca e experiências pedagógicas entre educadores e estudantes.

O cursinho conta com aulas expositivas e resolução de exercícios. Os conteúdos de cada disciplina possuem referência em conteúdos do ensino médio, além de resoluções que os vestibulares e as universidades promovem.

Serviço

Data e hora: 19/10 às 14h

Endereço: Rua. Dr. José Augusto de Souza e Silva, S/N – Jardim Parque Morumbi, São Paulo

Gratuito

