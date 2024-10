Paraisópolis celebra o Dia Mundial da Alimentação com almoço especial e distribuição de cestas de frutas Nesta quarta-feira (16) acontece em Paraisópolis uma comemoração em homenagem ao Dia Mundial da Alimentação. O Pavilhão Social do G10 Favelas convida todos os moradores a comparecer ao evento , que terá oficina de lanches saudáveis, apresentação musical, distribuição de cesta de frutas e almoço com cardápio especial. As atividades acontecem entre às 10h e […]The post Paraisópolis celebra o Dia Mundial da Alimentação com almoço especial e distribuição de cestas de frutas first appeared on Espaço do Povo.

Paraisópolis celebra o Dia Mundial da Alimentação com almoço especial e distribuição de cestas de frutas