Morre Maguila, estrela do boxe brasileiro Maguila lutou entre os anos de 1983 e 2000, foi campeão sulamericano e mundial Nesta quinta-feira (24), faleceu José Adilson Rodrigues, o boxeador Maguila, aos 66 anos. Maguila foi destaque entre os lutadores dos pesos-pesados, enfrentando grandes nomes do boxe, como George Foreman e Evander Holyfield. O sergipano iniciou a carreira profissional aos 17 anos, […]

