IA Generativa: por que a periferia não pode ficar de fora dessa revolução A Inteligência Artificial Generativa já está no seu bolso, no seu trabalho e na sua vida. Não é papo de futuro distante, é a realidade do agora. E se a periferia não se apoderar dessa tecnologia, vai ficar para trás. Não dá para esperar que a inovação chegue com a bandeja na mão: é preciso […]The post IA Generativa: por que a periferia não pode ficar de fora dessa revolução first appeared on Espaço do Povo.

Home

Último Segundo

Parceiros

Espaço do povo

IA Generativa: por que a periferia não pode ficar de fora dessa revolução