Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas para São Paulo entre sexta (18) e domingo (20) Chuva de até 200mm pode atingir algumas regiões do estado; veja as áreas mais afetadas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes pancadas de chuva e rajadas de vento de até 60 km/h, com possível queda de granizo em pontos isolados. O acúmulo de chuva pode chegar a 200mm […]The post Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas para São Paulo entre sexta (18) e domingo (20) first appeared on Espaço do Povo.

