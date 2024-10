Leonardo Almeida 214 mil casas continuam sem energia em São Paulo e algumas regiões também estão sem água

Quatro dias após a forte tempestade, a capital e região metropolitana ainda sofrem com a falta de energia e água, impactando a vida de milhares de pessoas.

Na tarde desta terça-feira, a Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo, revela através de nota que 214 mil residências ainda estão no escuro. Bairros da zona sul da capital, como Jabaquara, Campo Limpo e Pedreira são os mais afetados no momento. Além das cidades da Grande São Paulo, como Cotia, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo.

Nesta segunda-feira (14), o Governo Federal estipulou o prazo de 3 dias para a Enel restabelecer a energia elétrica na maior parte das casas da Grande São Paulo. Porém ainda não há um prazo fornecido pela Enel para resolver o problema em toda a região. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirma que virão 400 técnicos de outros estados para ajudar no restabelecimento da energia em São Paulo.

Além da luz, também falta água em várias localidades de São Paulo, segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) bairros como Cidade Júlia, Parque do Lago, na zona sul da capital paulista, além de Diadema e Embu das Artes, ainda aguardam a volta do abastecimento de água.

O abastecimento de água já está voltando de forma gradual em alguns bairros como Capão Redondo, Pirajussara, Jardim Antártica, Jardim Peri, Jardim Peri Alto e Jardim Santa Cruz. Os municípios de Cotia, Mauá e Santo André também enfrentam a falta d’água.

