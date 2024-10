Cresce 78% o número de mortes causadas pela Polícia Militar em São Paulo em 2024 O número de mortes de pessoas negras causadas pela PM aumentou 83% nos primeiros 8 meses do ano Entre janeiro e agosto de 2024, 441 pessoas foram mortas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, aumento de 78% em comparação ao mesmo período no ano anterior, quando foram registrados 247 casos. O levantamento feito […]The post Cresce 78% o número de mortes causadas pela Polícia Militar em São Paulo em 2024 first appeared on Espaço do Povo.

Cresce 78% o número de mortes causadas pela Polícia Militar em São Paulo em 2024