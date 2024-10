Nayara Mota Aumento de Casos de HPV: Saiba como prevenir

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma infecção viral amplamente disseminada que representa um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de cânceres em homens e mulheres. No Brasil, a preocupação com o HPV é crescente, especialmente diante do aumento de novos casos e do baixo índice de vacinação em algumas regiões. Estima-se que o HPV infecte mais da metade da população sexualmente ativa no país, colocando em risco a saúde de milhões de pessoas. Dentre os tipos de HPV, há aproximadamente 40 que podem infectar a região genital, sendo divididos entre os de baixo e alto risco. Enquanto os de baixo risco podem causar verrugas genitais, os de alto risco estão associados a cânceres de colo de útero, ânus, pênis, boca e garganta.

O Impacto do HPV na Saúde Pública

O HPV é transmitido principalmente por meio do contato sexual, incluindo relações vaginais, anais e orais, mas também pode ocorrer por contato direto com a pele infectada. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), anualmente, são registrados cerca de 16 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil, sendo que aproximadamente 90% deles estão diretamente relacionados à infecção pelo HPV. O câncer de colo de útero é o terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras e a quarta maior causa de morte por câncer em mulheres no país. Esse dado ressalta a urgência de uma conscientização maior sobre a prevenção e tratamento do HPV, que também afeta homens de maneira significativa, sendo responsável por casos de câncer de pênis, boca e garganta.

Prevenção: A Vacinação e Outras Medidas

A vacinação contra o HPV é a forma mais eficaz de prevenção. Desde 2014, a vacina contra o HPV está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos, com foco na faixa etária entre 9 e 14 anos. Em casos especiais, como para pessoas vivendo com HIV, a vacina é oferecida até os 26 anos. A vacinação em idade precoce, preferencialmente antes do início da vida sexual, é altamente recomendada, pois proporciona maior proteção contra os tipos de HPV de alto risco que mais frequentemente levam ao desenvolvimento de câncer.

Além da vacina, o uso de preservativos e exames preventivos, como o Papanicolau, são fundamentais na prevenção do HPV e no diagnóstico precoce de possíveis lesões causadas pelo vírus. Embora o preservativo não elimine completamente o risco, ele reduz significativamente as chances de contaminação, enquanto o Papanicolau permite detectar alterações celulares antes que se desenvolvam em câncer.

O Desafio da Baixa Adesão à Vacina

Apesar da importância da vacina, o Brasil enfrenta desafios com a adesão à vacinação contra o HPV. De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal tem caído nos últimos anos, com índices bem abaixo da meta estabelecida para garantir a proteção da população. Em algumas regiões, a cobertura vacinal chega a ser inferior a 50%, o que compromete os esforços de controle do HPV e da prevenção de cânceres associados. Muitas vezes, isso ocorre por falta de informação ou devido a mitos e desinformação sobre a segurança da vacina.

A vacinação é oferecida gratuitamente em postos de saúde em todo o país, mas é crucial que as campanhas de conscientização sejam reforçadas, principalmente em escolas e ambientes de grande circulação de adolescentes. A participação de pais e responsáveis também é essencial para assegurar que as crianças e jovens recebam a proteção adequada e que a vacina seja vista como uma prioridade para a saúde pública.

O Papel da Conscientização e das Políticas Públicas

Diante do cenário preocupante de aumento dos casos de HPV, é fundamental que o governo e as organizações de saúde reforcem as políticas de conscientização sobre a importância da vacinação. Campanhas educativas, tanto em escolas quanto em comunidades, são vitais para esclarecer a população sobre os benefícios da vacina e sobre como ela é essencial para prevenir doenças graves. Profissionais de saúde também têm um papel importante, sendo responsáveis por informar e orientar as famílias sobre a vacinação e sobre as medidas adicionais de proteção contra o HPV.

O HPV não afeta apenas quem o contrai, mas tem impacto direto sobre a saúde pública e os custos de tratamento de cânceres associados ao vírus. Ao adotar a vacina como prioridade, o Brasil pode reduzir significativamente a incidência de cânceres relacionados ao HPV, promovendo a saúde e o bem-estar das futuras gerações.

Conclusão

O aumento de casos de HPV no Brasil evidencia a necessidade urgente de ampliação da cobertura vacinal e da promoção de campanhas de conscientização sobre a prevenção. A vacina é segura, eficaz e está disponível gratuitamente nos postos de saúde, oferecendo proteção contra os tipos mais perigosos de HPV. Proteger nossas crianças e jovens é um compromisso de todos. Vacinar é um ato de amor, que previne doenças e salva vidas.

