Mônica Oliveira Da minha cozinha para a sua: Eu vejo flores em você

A primavera chegou e que tal trazer mais cor e aroma para os nossos dias? Já tomou um chá de camomila ou ouviu falar sobre os benefícios da lavanda? E sabia que a gente pode comer flores também?



Isso mesmo! Algumas flores, como a amor-perfeito e a capuchinha, são comestíveis e podem ser usadas em várias receitas! Elas ficam lindas e dão um toque especial em pratos como massas, bolos, saladas, e até bebidas, como sucos e drinks.



A capuchinha, por exemplo, tem um gostinho apimentado e vai super bem nas saladas. Já a amor-perfeito é mais suave e docinha, ótima para biscoitos ou até para enfeitar aquele drink especial.



E o melhor de tudo: você pode usar essas flores tanto nas receitas mais elaboradas quanto nas do dia a dia. Já pensou em colocar flor de amor-perfeito numa tapioca com geleia de jabuticaba? É uma explosão de sabores!



Além do sabor, as flores também são ótimas para enfeitar e dar aquele toque final em saladas, assados, ou até nos cubos de gelo para drinks e chás gelados. Mas, lembre-se: nem todas as flores são comestíveis, então é bom ter cuidado e saber o que pode ou não pode ir no prato.



Aqui vai uma listinha de flores que você pode usar sem medo:

– Amor-perfeito

– Capuchinha

– Cravina

– Tagete

– Verbena Grandiflora (Camaradinha)

– Calêndula Pacífica

– Boca de Leão

– Rosas

– Pata de vaca

– Flor de Manjericão roxo



E aí, gostou da ideia? Que tal colorir os pratos e dar um toque romântico nas suas refeições?

Plante flores em casa e aproveite tudo que a terra tem para nos dar. Feliz primavera para todos!

