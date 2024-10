Paula Esteves Empreender com Poucos Recursos: Dicas para Começar Pequeno

Muita gente na favela de Paraisópolis sonha em abrir um negócio, mas acha que precisa de muito dinheiro para isso. A verdade é que dá para começar pequeno, com o que você já tem. Hoje vou te dar algumas dicas para te ajudar a dar o primeiro passo e falar também sobre o microcrédito do G10 Bank , que pode ser o empurrãozinho que faltava.

1. Aproveite o que você já tem

Você tem um talento? Sabe cozinhar, fazer cabelo, costurar, consertar coisas? Use isso para começar! Muitas vezes, a gente já tem o necessário para dar o primeiro passo. Se você sabe fazer alguma coisa, pode começar oferecendo seu serviço para os vizinhos. Se sabe cozinhar, por exemplo, faça marmitas para vender. Não precisa de grandes equipamentos nem de um lugar chique, basta começar.

2. Comece pequeno

Não precisa ter uma loja para começar um negócio. Se você não tem como alugar um espaço, comece de casa ou faça entregas na favela mesmo. O importante é começar de algum jeito. Com o tempo, conforme seu negócio cresce, você pode pensar em expandir. Começar pequeno e com cuidado é melhor do que não começar nunca.

3. Use a internet a seu favor

Tem um celular com internet? Então já tem como divulgar o seu trabalho! Crie uma página no Facebook ou Instagram, tire fotos do seu produto ou serviço e poste para seus amigos verem. Peça para eles compartilharem. Assim, você começa a atrair clientes sem gastar dinheiro. A internet é uma ótima ferramenta para quem está começando.

4. Fique de olho nos gastos

Quando começar a ganhar dinheiro, é importante cuidar bem dele. Separe o dinheiro do seu negócio do seu dinheiro pessoal. Mesmo que seja pouco, isso ajuda você a ver se está ganhando ou perdendo. Anote tudo que entra e tudo que sai, assim você vai se organizar melhor e não vai gastar com coisas que não são tão importantes.

5. Microcrédito do G10 Bank

Se você precisa de um empurrão para dar o próximo passo no seu negócio, o G10 Bank oferece microcrédito, ou seja, pequenos empréstimos para quem está começando. Você pode usar esse dinheiro para comprar materiais, ferramentas ou melhorar seu negócio. O melhor é que esse crédito foi feito para quem vive em comunidades como Paraisópolis. Aproveite essa oportunidade!

6. Estude e se prepare

Mesmo que você esteja começando pequeno, é importante aprender a organizar seu negócio. O Programa Donas de Si oferece educação gratuita para empreendedores de Paraisópolis . Nele, você vai aprender a cuidar do dinheiro do seu negócio, divulgar seu produto e crescer de forma organizada. Nunca é tarde para aprender, e isso vai te ajudar a fazer seu negócio dar certo.

A próxima turma do Programa Donas de Si começa em novembro de 2024 . Não perca a chance! Inscreva-se no site: www.donasdesi.org .

Comece hoje mesmo!

Não espere ter tudo perfeito para começar. Com o que você já tem e com ajuda do G10 Bank, você pode dar o primeiro passo hoje. O importante é acreditar no seu potencial e ir em frente. Lembre-se, empreender é também ter coragem e se dedicar. Com esforço, você pode mudar sua vida e a da sua família.

