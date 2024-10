Leonardo Almeida Intervenção artística homenageia educadora popular na zona sul de São Paulo

O “Escadão Galeria” será inaugurado no dia 15 de outubro, celebrando a contribuição das educadoras populares na educação e na construção da comunidade no Jardim Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

No dia 15 de outubro o Bloco do Beco realizará uma intervenção artística que irá revitalizar um escadão no Jardim Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O espaço irá homenagear a educadora popular, Maria dos Reis, conhecida como Tia Maria. As intervenções artísticas ocorrerão entre outubro e dezembro, com a participação da comunidade, resultando em obras que refletem a cultura e identidade local.

O ponto de cultura Bloco do Beco ocupa um espaço histórico onde, cerca de 12 educadoras populares se uniram para alfabetizar crianças do bairro, projeto conhecido carinhosamente como “Escolinha da Tia Maria.”, fundada por Maria dos Reis, mais conhecida como Tia Maria. A escolinha foi o primeiro espaço de educação comunitária do território e se manteve por quase quase 30 anos alfabetizando diversas gerações.

“Minha avó preparava as crianças para o prezinho, ensinando a ler e a escrever,” lembra Aline, neta de Tia Maria. Com o tempo, a escolinha se transformou em uma rede de apoio para as mães, que encontravam ali não apenas educação para seus filhos, mas também assistência, empatia e solidariedade.



O projeto de revitalização do escadão, que liga a Rua Salgueiro do Campo à Rua Solar dos Quevedos, inclui intervenções artísticas e a mobilização da comunidade. Durante o mês de setembro, moradores trabalharam em união aos educadores do Bloco do Beco para criar mosaicos que colorem os degraus.



“A intenção é integrar a comunidade ao projeto, promovendo cuidado e manutenção dos escadões, e embelezando ainda mais o nosso bairro,” explica Cristiane Bonfim, psicóloga e arte-educadora.

Até o final do ano, o Bloco do Beco planeja revitalizar três escadões, com o objetivo de transformar o Jardim Ibirapuera no bairro mais colorido de São Paulo. “Nosso objetivo é revitalizar os 20 escadões da comunidade até 2030, transformando-a na mais colorida da cidade de São Paulo” afirma Luiz Claudio, cofundador do Bloco do Beco.



Saiba mais em https://blocodobeco.org/

Serviço:

Local: Rua Salgueiro do Campo, 400 – Jardim Ibirapuera, SP

Data: 15 de Outubro de 2024

Horário: 09h às 11h

Recomendação etária: Livre

Atividade: Gratuita

