Leonardo Almeida Zona sul de São Paulo recebe festival de cultura e comunicação

Será a sua segunda edição do Festival CultCom, a programação inclui shows com diferentes ritmos, bate-papos sobre poesia feminina, jornalismo cultural e audiovisual na quebrada,

Neste final de semana o Sesc Campo Limpo recebe a segunda edição do Festival CultCom , o evento acontecerá na sexta-feira (04) e sábado (5), além do dia 13 de outubro no próximo domingo. O festival contará com bate-papo sobre poesia, comunicação e muita música, além da feira de economia criativa, com artesanatos, moda, literatura e artes plásticas.

“A programação do Festival é pensada por uma equipe de diferentes gostos e gerações, é por isso que sempre conseguimos trazer essa diversidade para os nossos eventos, porque, na verdade, ela representa a nossa pluralidade e a multiplicidade das pessoas que vivem nas periferias” , diz Gisele Alexandre, diretora-executiva da Pauta Periférica, realizadora do Festival CultCom.

A programação terá as seguintes apresentações: na sexta-feira (04) , às 18h, acontecerá o bate-papo “Mulheres na Poesia”, que reunirá Maria Vilani , Helo Ribeiro e Edite Marques, referências de literatura periférica para discutir a força da palavra feminina dentro da periferia. A mediação desta conversa será feita pela jornalista Gisele Alexandre. No mesmo dia, às 20h, a Luana Bayô , cria do Campo Limpo e vencedora do Prêmio Profissionais de Música 2023, recebe a renomada artista de jazz e blues Izzy Gordon .

No sábado (05) , o CultCom continua às 15h com bate-papo sobre Jornalismo Cultural com a presença dos jornalistas Alexandre de Maio do Catraca Livre, Ítalo Rufino da Emerg Mag, Isabela Alves da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e Gisele Alexandre do Manda Notícias. A conversa será mediada pela jornalista Bia Monteiro . O segundo dia do evento termina com um show do grupo BECO , formado por Mema Fita , Cicerone Mc e Laz Beats , que convidam o rapper Xis .

Ainda no sábado, a partir das 12h, acontece uma Feira de Economia Criativa, com a participação de 10 empreendedores e empreendedoras locais, que atuam nas áreas de moda, literatura, artes plásticas, artesanato, entre outras. Confira a lista de expositores clicando aqu i.

O terceiro dia de Festival, será no domingo (13) , começando às 15h com um bate-papo sobre Audiovisual na Quebrada. Mediado pela jornalista Carolina Rosa , os cineastas Daniel Fagundes e Alexandre Prados , juntamente com as fotógrafas Vick Almeida e Beatriz do Espírito Santo , dividem suas experiências e desafios na produção audiovisual independente nas quebradas de São Paulo.

Às 17h está marcado o show de encerramento, ficará sob responsabilidade do Z’África Brasil , grupo de rap com 30 anos de trajetória, formado por Gaspar, Pitchô, Funk Buia e DJ Tano, com a participação de convidados especiais, que serão revelados apenas dias antes do show.

Para saber mais sobre o Festival CultCom, veja a primeira edição em 2023 .

Serviço : Festival CultCom 2024

Datas: 04, 05 e 13 de outubro de 2024

Local: Sesc Campo Limpo Endereço: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 – Vila Prel, São Paulo – SP Entrada Gratuita