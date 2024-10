Leonardo Almeida Apostadores terão dez dias para sacar dinheiro de bets irregulares

Os sites de apostas funcionarão apenas até o dia 11 de outubro, após esse período serão desativados caso não estejam regularizados

A partir desta terça-feira (1), as bets irregulares no Brasil serão suspensas, a medida valerá até que a empresa entre com pedido de regularização, através da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a permissão seja concedida. Os apostadores terão dez dias, a partir de 01 de outubro para sacar valores disponibilizados em suas contas de bet. Cerca de 600 sites de bet e aplicativos de apostas deverão ser bloqueados.

O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, alerta sobre a urgência de realizar os saques dentro do prazo estipulado. “Se você tem algum dinheiro em casa de aposta peça a restituição já, porque você tem o direito de ter seu valor restituído. Já estamos avisando todo mundo”.

O Governo Federal espera que o processo de análise da regularização das bets termine até dezembro, a partir da autorização para operar no Brasil, a empresa deverá pagar R$30 milhões de outorga, a concessão do serviço., podendo operar até três empresas por até cinco anos. A partir de janeiro, as empresas que operarem sem autorização, estão sujeitas a punições e multas de até R$2 bilhões por infração.

Confira a lista das empresas que fizeram a solicitação de regularização. Até o momento, cerca de 162 pedidos foram realizados, de 158 empresas diferentes, segundo dados do SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas).