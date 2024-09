Leonardo Almeida Bloco do Beco celebra aniversário com samba e cinema na zona sul de São Paulo

Fundado no Jardim Ibirapuera, o Bloco de Beco celebra 22 de anos carnaval de rua, educação, arte e cultura

Neste final de semana, sábado (28) e domingo (29), o Bloco do Beco comemora 22 anos de trajetória. A programação é gratuita e começa às 10h com exibição do documentário “Portas Estreita”, às 12h começa a roda de chorinho, que terá almoço. Já de noite começa o samba, às 18h a apresentação da bateria do Bloco do Beco, com participação da bateria da Escola de Samba Imperador do Ipiranga. O parabéns está marcado para 22h.

O documentário “Porta Estreita”, que fala sobre a articulação de organizações sociais durante o período de pandemia de covid-19 em 2020 2021. O documentário relata os frutos destas articulações, como a implementação de cozinhas comunitárias espalhadas por São Paulo, todas lideradas por mulheres residentes nos territórios atendidos.

No domingo a comemoração continua, o grupo de samba Quilombo Cultural Ybira samba se apresentará no bloco, com sua tradicional roda de samba que acontece sempre no último domingo de cada mês. A apresentação traz um repertório com clássicos do samba, interpretados por Adoniran Barbosa, Cartola entre outros nomes da música brasileira.

O grupo foi formado em 2016, por músicos que trabalham pesquisa e criação voltadas para a tradição do samba. O coletivo desenvolve atividades que envolvem diversos aspectos da música, como shows, rodas e oficinas em que apresentam um pouco da memória e tradição do samba paulista sob novas interpretações e arranjos.

Saiba mais: https://blocodobeco.org/

Serviço

Endereço: Rua Bento Barroso Pereira, 288, Jardim Ibirapuera, São Paulo

Data e hora: 28/09 às 10h e 29/09 às 15h

Presencial e livre