Leonardo Almeida Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bi em apostas apenas em agosto

67% das transações foram realizadas por pix, representando R$ 2 bilhões em transferências para bets.



Nesta terça-feira (24), o Banco Central divulgou relatório sobre a relação dos brasileiros com as apostas online, as bets. Os dados revelam que beneficiários do programa Bolsa Família gastaram cerca de R$ 5 bilhões em apostas apenas em agosto de 2024, em transferências feitas através de pix. O relatório também revela que as apostas giram em torno de R$100, entre os apostadores, 70% são chefes de família, responsáveis por receber o dinheiro do programa federal.

Os dados da pesquisa representam apenas 36 empresas de apostas e não leva em consideração os pagamentos feitos em cartão de crédito e débito. Foram contabilizados beneficiários do programa de Bolsa Família em dezembro de 2023, destes, cerca de 17% apostaram durante o período da pesquisa.

“Esses resultados estão em linha com outros levantamentos que apontam as famílias de baixa renda como as mais prejudicadas pela atividade das apostas esportivas. É razoável supor que o apelo comercial do enriquecimento por meio de apostas seja mais atraente para quem está em situação de vulnerabilidade financeira”, concluiu a nota técnica que acompanha o estudo.

O Banco Central estima que 24 milhões de pessoas tenham feito apostas, realizando ao menos uma transferência durante o período da pesquisa. A maioria dos apostadores possui entre 20 e 30 anos, o valor médio das apostas aumenta conforme a idade, os jovens apostam R$100 em média por mês, enquanto os mais velhos chegam a apostar R$3.000.