Leonardo Almeida Taças das Favelas 2024: Favela Erundina é campeã no masculino e Seleção Tiradentes leva a taça no feminino

A grande final contou com público de 15 mil pessoas em jogo que marcou a reinauguração do Pacaembu

Neste sábado (21) aconteceu a grande final da Taça das Favelas 2024 de São Paulo, na final feminina a Seleção Tiradentes venceu a Favela São Rafael após empate por zero a zero e disputa de pênaltis, na final masculina, a Favela Erundina também tornou-se campeã em disputa de pênaltis, após empate por zero a zero com Jardim Santo André. Os jogos foram disputados no Pacaembu, marcando a reinauguração do estádio após a reforma, com público de 15 mil pessoas.

A Favela da Erundina, localizada na zona sul de São Paulo, no bairro do Jardim Ibirapuera, chegou até a final do campeonato com uma campanha de duas vitórias e quatro empates, marcando 7 gols, na fase de mata-mata, venceu três jogos nas disputas de pênaltis, inclusive a semi-final, disputada contra o Complexo Nhocune, time da zona leste de São Paulo.

Na final, após empate em zero a zero, a Favela da Erundina conquistou o título nas disputas de pênaltis. Na última cobrança do time do Jardim Santo André, o goleiro Luiz defendeu a cobrança batida pelo camisa 20, Vitinho, e garantiu o título para a Favela da Erundina.

As campeãs no feminino, Seleção Tiradentes, representando a Cohab Tiradentes na zona leste de

São Paulo, chegou a grande final como favorita, pois venceu todos os jogos disputados durante o torneio, sendo cinco vitórias com 24 gols marcados. Na grande final,após empate em zero a zero no tempo normal, nas cobranças de pênalti, o time de Guarulho, Favela São Rafael perdeu as duas cobranças.

A goleira Monique foi o grande destaque nas cobranças de pênaltis, Monique defendeu a primeira cobrança, a Seleção Tiradentes conquistou o título após a cobrança da camisa sete, Aline, fechando as cobranças em dois a zero.