Leonardo Almeida Neste sábado (21) o Pacaembu receberá a final da Taça da Favelas

A decisão do título acontecerá no Pacaembu, estádio que recebeu a primeira final da Taça das Favelas em São Paulo.

A grande final da Taça das Favelas acontecerá neste sábado (21), no estádio do Pacaembu, será a reinauguração do estádio que passou por reformas, o primeiro jogo será pela disputa feminina, com a Seleção Tiradentes, direto da zona leste de São Paulo, enfrentará a Favelas São Rafael, de Guarulhos, às 14h. Já a final masculina acontecerá às 16h a Favela da Erundina, da zona sul, enfrentará a o time do Jardim Santo André, da zona leste da cidade.

“A cada final reafirmamos a potência da competição na cidade. Agora mais ainda, porque voltamos ao lugar que nos recebeu pela primeira vez, o Pacaembu, fazendo história. Parabéns aos finalistas e espero que aproveitem muito esse momento único em suas vidas” , disse Geovana Borges, vice-presidente institucional da CUFA.

A novidade desta edição será a aplicação de uma regra que em caso do atleta cair e ficar muito tempo no chão, possivelmente machucado, o atleta ficará fora por 2 minutos para receber atendimento médico. A medida busca coibir simulações de lesão durante o jogo, com o intuito de enganar o árbitro e atrasar o andamento da partida.

Ambos os jogos serão disputados em dois tempos de 30 minutos e em caso de empate, a favela vencedora será definida através das disputas de pênaltis. serão batidos três pênaltis iniciais. As disputas terão transmissão ao vivo da TV Globo, o público poderá chegar ao estádio a partir das 12h.

Serviço

Final Taça das Favelas São Paulo Série A 2024

Data: 21 de setembro, sábado

Horário abertura, portões: 12h

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu