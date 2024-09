Leonardo Almeida Governo Federal lança programa de igualdade salarial entre homens e mulheres

Em 2023, mulheres receberam salários 20% menores que homens segundo relatório

Nesta quarta-feira (19), o Ministério das Mulheres e o Ministério do Trabalho e Emprego lançaram o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens . A iniciativa terá ações voltadas para a ampliação das mulheres no mercado de trabalho, ascensão a cargos de direção e gestão, além de enfrentamento às discriminações no ambiente de trabalho. O Governo Federal estima um orçamento de R$ 17 bilhões para execução do plano.

O anúncio do plano aconteceu durante a divulgação do 2º Relatório de Transparência Salarial , que revela que em 2023, trabalhadoras mulheres ganhavam cerca de 20% menos que homens, em mais de 50 mil empresas brasileiras com mais de cem empregados.

“Precisamos ter decisão das empresas de nos ajudar a fazer isso. Nós queremos nós não queremos entrar na justiça, não queremos brigar, fazer guerra. Nós queremos discutir conjuntamente com as empresas. E há um grande espaço para fazer esse debate.”. Conta Cida Gonçalves, Ministra das Mulheres, ao portal Agência Brasil.

O plano de igualdade salarial conta com 79 ações que buscam diminuir a desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, considerando questões de raça, etnia, geracional e capacitismo. As ações se baseiam em três eixos:

1. Acesso e ampliação da participação das mulheres no mundo do trabalho, com 36 ações de enfrentamento às barreiras que impedem as mulheres de acessar o mundo do trabalho em condições de plena igualdade;

2.Permanência das mulheres nas atividades laborais, com 19 ações para reduzir os obstáculos à permanência das mulheres e promover políticas de compartilhamento das responsabilidades familiares; e

3.Ascensão e valorização profissional das mulheres no mundo do trabalho, com 24 ações que visam estimular e criar oportunidades para mulheres jovens acessarem carreiras vinculadas às ciências exatas, como ciências, engenharias e matemática.

Para mais informações acesse o plano através do link: Plano de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens .