Leonardo Almeida Veja dicas para cuidar da saúde nos dias secos e quentes

Nesta quarta-feira (11), a cidade de São Paulo atingiu apenas 22% umidade do ar, nível considerado estado atenção

Nas últimas semanas o estado de São Paulo tem sofrido com incêndios florestais, que aliado ao clima seco e a poluição têm prejudicado a saúde da população paulista, como garganta, pulmões e nariz secos, dificuldade de respirar e tosse. O clima seco também tem prejudicado pessoas que sofrem com asma, bronquite e rinite alérgica. O Espaço do Povo separou algumas dicas fornecidas pelo MInistério da Saúde sobre cuidados que podemos tomar para cuidar da nossa saúde neste período quente e seco que vivemos esta semana.

Se hidrate: ande sempre com uma garrafinha de água para se hidratar ao longo do dia, para ter ideia sobre a quantidade de água que deverá beber, multiplique seu peso por 35 ml de água, exemplo uma pessoa de 60 quilos deverá tomar 2,1 de água no decorrer do dia, não vale tomar 2l de água de uma vez, tomar sucos ou água de coco, também é são ótimas opções de para aliviar o calor,

Se alimente bem: comer frutas em dias secos e quentes é uma importante alternativa para se manter hidratado, pois boa parte das frutas são essencialmente 80% a 90% água. Consumir legumes e verduras também é importante para se manter saudável. Aquele prato de salada, com feijão e arroz forma uma refeição constituída de 60% de água.

Repense atividades físicas: devido a baixa umidade do ar da cidade de São Paulo, em dias mais críticos é necessário até suspender atividades que exijam grande esforço físico. Também é necessário evitar atividades ao ar livre, com exposição ao sol, nesses casos o Ministério da Saúde recomenda que atividades físicas sejam realizadas não sejam realizadas entre 10h e 16h.

Fonte: Ministério da Saúde