Ariane Costa Gomes Mais de 632 mil crianças estão na fila de espera para creche no Brasil, aponta MEC

Levantamento foi realizado pelo Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) e o Ministério da Educação (MEC)

Os resultados parciais do “Levantamento Nacional Retrato da Educação Infantil no Brasil: acesso e disponibilidade de vagas” apontam que há cerca de 632 mil registros de crianças de 0 a 4 anos em fila de espera para creche em todo o Brasil. Em relação aos municípios, 2.445 cidades, ou seja, 44% delas, têm fila de espera nessa etapa. Desse total, 88% alegam ter espera por falta de vagas.

Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) e o Ministério da Educação (MEC). A pesquisa foi apresentada na sede do MEC na última terça-feira (27) e buscou reunir informações quanto ao acesso da população à educação infantil com o objetivo de viabilizar a criação de um plano de ação para a garantia do direito à creche e à pré-escola em todo o país. Participaram do levantamento 5.569 municípios e o Distrito Federal.

“Apesar de a educação infantil ser competência prioritária dos municípios, os desafios precisam ser enfrentados de forma colaborativa, com a atuação conjunta da União, dos estados e dos municípios”, disse a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, que destacou que o acesso à creche é um direito das crianças e das famílias, na medida de suas necessidades e seu interesse.

Registro de crianças na fila por vaga em creche por região

Sudeste 212.571

Nordeste 124.369

Sul 123.319

Norte 94.327

Centro-Oeste 78.177

O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de registros na fila, com 88.854 crianças de 0 a 4 anos. Em seguida, Minas Gerais possui 63.470 e o Paraná 59.373. Com 1.451 registros, Roraima é o estado com o menor número.

Uma das medidas anunciadas pelo Ministério voltada a ampliação de vagas é o novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Segundo a pasta, até 2026, será assegurado a construção de 2.500 novas creches e pré-escolas por meio do Programa. “O primeiro edital contempla a construção de 1.178 unidades, em áreas de vulnerabilidade social, beneficiando 110,6 mil crianças de 0 a 5 anos em 1.177 municípios e no Distrito Federal. O investimento previsto é de R$ 5,5 bilhões”, diz.

O relatório completo pode ser visto aqui.