Ariane Costa Gomes Horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa nesta sexta (30)

As regras de veiculação nas emissoras de rádio e televisão são definidas por resolução do Tribunal Superior Eleitoral

Começa hoje (30) o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e de televisão relativo ao 1º turno das Eleições Municipais de 2024. Até 3 de outubro, candidatos aos cargos de prefeito e vereador devem utilizar esse espaço para informar suas propostas aos eleitores de suas cidades. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro.

As regras de veiculação nas emissoras de rádio e televisão, inclusiva as por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais, são definidas pela resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com a Lei das Eleições, o horário eleitoral gratuito é assim denominado por não trazer ônus aos partidos políticos, às coligações, e aos candidatos.

Nas eleições para o cargo de prefeito, a transmissão é realizada segundo o Horário de Brasília, de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10 no rádio e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. Segundo o TSE, no mesmo período reservado à propaganda em rede, as emissoras reservarão, de segunda a domingo, 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita em inserções de 30 e 60 segundos, a critério do respectivo partido, da federação ou da coligação, distribuídas ao longo da programação transmitida entre 5h e 0h.

A veiculação das inserções deverá observar critérios de proporcionalidade. Para o cargo de prefeito, o tempo será dividido na proporção de 60% e, para o cargo de vereador, de 40%, sendo que a distribuição das inserções na grade de programação deverá ser feita de modo uniforme e com espaçamento equilibrado.

O TSE reforça que não será permitida a veiculação de gravações idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido ou a federação exceder os intervalos disponíveis ou se o material apresentado impossibilitar a divulgação.

Os materiais veiculados também terão que utilizar recursos de acessibilidade como subtitulação por meio de legenda aberta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. No horário eleitoral gratuito é proibido a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos. Concorrente que cometer tal infração pode perder o direito de veicular propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão que assim determinar.

Confira abaixo as regras que devem ser cumpridas pelas emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e de noticiário a partir do início da propaganda eleitoral gratuita. É proibido: