Leonardo Almeida Brasil conquista a primeira medalha de ouro nas paraolimpíadas de Paris

Gabriel Araújo vence os 100m costas classe S2 da natação, Gabriel Bandeira, também na natação, conquistou o bronze nos 100m borboleta classe S14

Nesta quinta-feira (29), o Brasil inaugurou seu quadro de medalhas nas paraolimpíadas de Paris, com as conquistas que vieram na natação. Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, venceu os 100m costas S2 com o tempo de 1m53s67, a prata ficou com russo Vladimir Danilenko e o bronze com o chileno Alberto Días. Logo na sequência Gabriel Bandeira entrou na piscina para conquistar a medalha de bronze para o Brasil nos 100m borboleta, classe S14, sua quinta medalha na carreira.

Gabriel Araújo tem focomelia, doença que impede a congênita que impede a formação dos braços e pernas e conheceu a natação através de seu professor de educação física. O ouro em Paris é quarta medalha de Gabrielzinho em paraolimpíadas, em Tóquio 2021, Gabrielzinho conquistou três pódios. Ouro nos 200m livre e nos 50m costas, além de prata nos 100m costas.

“Eu estou muito feliz e emocionando. Foi uma prova difícil, que mexe comigo. Eu trabalhei muito para isso. A gente fez de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu já estaria feliz com ouro, mas estou muito feliz porque eu amassei a prova, mandei muito bem. Posso gritar que sou campeão paralímpico dos 100m costas. Foi uma prova perfeita”. Conta Gabrielzinho em entrevista concedida ao portal Globo Esporte.

Já o bronze de Gabriel Araújo, foi conquistado com o tempo de 55s08 nos 100m de nado borboleta, o ouro ficou com o dinarmaques Alexander Hillhouse e a prata com o australiano William Ellard. Em Tóquio 2021, Gabriel Araújo conquistou 4 medalhas, uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.