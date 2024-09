Leonardo Almeida Baile de samba-rock anima zona sul de São Paulo neste sábado (31)

Grupo Bola de Meia trará ao público os grandes sucessos do samba-rock

Neste sábado é celebrado o Dia do Samba–Rock, Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de São Paulo. Para celebrar a data, o Sesc Campo Limpo receberá o show do grupo Bola de Meia, que trará em seu repertório homenagens aos grandes nomes responsáveis pelo sucesso do samba-rock na cultura paulista e sua manutenção, com música de Jorge Benjor, Branca Di Neve, Bebeto, Os Originais do Samba, além de músicas autorais da banda.

O samba-rock surgiu na cultura paulistana durante a década de 1960, quando tivemos o início dos grandes bailes das comunidades negras que aconteciam nas periferias da cidade. No início era literalmente uma mistura do rock americano com o samba brasileiro, ao longo das últimas décadas o ritmo foi evoluindo e se modernizando até se tornar um ritmo totalmente local.

A banda Bola de Meia surgiu em 2006, já são 18 anos de carreira dedicados à música preta tocando músicas de baile e samba rock. Os últimos lançamentos do grupo foram Samba-Rock , Desodora , ALLSTAR e Bom Malandro .

Saiba mais em: https://www.sescsp.org.br/programacao/baile-de-samba-rock-4/

Serviço

Endereço: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, São Paulo

Data e hora: 31/08 às 16h

Presencial e livre