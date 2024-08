Ariane Costa Gomes Time feminino de Paraisópolis avança para as quartas da Taça das Favelas

Foto: @idmproducoes

Partida marcou o encontro entre campeãs das últimas edições

No último domingo (25), a equipe feminina do Palmeirinha de Paraisópolis entrou em campo contra a Favela do Campanário – Diadema em partida válida pelas oitavas de final da Taça das Favelas São Paulo Série A, competição organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzida pela InFavela. A disputa foi realizada na Vila Manchester e marcou o encontro de duas campeãs das últimas edições. Paraisópolis foi campeã em 2022 e Campanário-Diadema ficou com o título em 2023.

O time da segunda maior favela de São Paulo venceu a partida por 2 a 0 com gols de Suellen Silva e Angélica Santiago. Nas quartas de final, o Palmeirinha enfrenta as meninas do Complexo Parque Santo Antônio que avançaram nos pênaltis (3×2) em cima do BNH.

As partidas das oitavas de final da Taça das Favelas foram realizadas no último final de semana. As 16 equipes classificadas se enfrentam no próximo sábado (31), no campo da Vila Manchester, pelas quartas de final do maior campeonato entre favelas do mundo.

Confira abaixo o resultado de todos os jogos:

Masculino – 24/08

Jardim Aracati 0x2 Jardim Irene;

Favela Nhocuné 1(7)x(6)1 Favela do Cai Cai;

Complexo Alba 2×0 Complexo Xurupita;

Complexo Real 0x1 Favela Erundina;

Jardim Carombé 0(2)x(3)0 Jardim Santo André;

Complexo Buraco do Sapo 1×0 Vila Bela (Campinas);

Alves Dias (SBC) 1(5)x(4)1 Complexo IDM (Osasco);

Boca do Lixo 1×0 Vila Industrial (Piracicaba);

Feminino – 25/08

Favela Do Campanário 0x2 Paraisópolis;

Complexo Parque Santo Antônio 0(3)X(2)0 Favela BNH;

Complexo Casa Verde 0x1 Seleção Tiradentes;

Complexo Jaçanã 0x3 Favela Vila Ana (Jundiaí);

Complexo Vila Prudente 1×3 Favela Jardim Melvi (Praia Grande);

Complexo Pedreira 2×1 Complexo Cohab (Itapecerica da Serra);

Complexo Vila Albertina 0x2 Complexo Jardim Planalto (Osasco);

Favela Do Gelo 1×3 Favela São Rafael (Guarulhos).