Ariane Costa Gomes Inscrições abertas para programa de jornalismo comunitário em Paraisópolis

Foto: Camila Mendonça

Formação é gratuita e as aulas serão realizadas de forma presencial

O Repórter Paraisópolis, programa idealizado pela Diretoria de Comunicação Institucional do Einstein e realizado em parceria com o Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP), está com inscrições abertas. A iniciativa tem como objetivo aproximar jovens do jornalismo comunitário e da comunicação em saúde e ciência.

O programa é gratuito e conta com oficinas e aulas com grandes nomes da comunicação e da área da saúde. Além disso, os alunos vão participar de visitas a laboratórios, unidades de saúde e redações de meios de comunicação.

As aulas serão realizadas de forma presencial a partir do dia 10 de setembro, às terças e quintas, das 18h30 às 20h30, na sede do PECP, localizado na Rua Rudolf Lotze, 530, Paraisópolis. A duração da formação é de quatro meses e ao término haverá emissão de certificado.

Durante o programa, os alunos aprendem a dominar as técnicas de produção de conteúdo jornalístico e contam com a mentoria de jornalistas experientes na produção de conteúdo. As reportagens produzidas por eles serão publicadas na revista +Saúde na Quebrada, voltada à comunidade.

As inscrições podem ser feitas neste link e o programa é voltado a moradores de Paraisópolis que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, que estejam em qualquer série do ensino médio ou que já tenham concluído o ensino médio.

O retorno sobre o processo seletivo será dado diretamente aos inscritos por telefone, WhatsApp ou email.