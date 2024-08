Leonardo Almeida População de rua na cidade de São Paulo cresceu 24% no primeiro semestre de 2024

Atualmente a cidade possui 80 mil pessoas em situação de rua

Entre dezembro de 2023 e junho de 2024, a quantidade de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo cresceu 24%, aumento de cerca de 15 mil pessoas. Atualmente 80 mil pessoas moram nas ruas da cidade, segundo levantamento feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com Pessoas em Situação de Rua (OBPopRua), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os dados foram coletados do Cadastro Único (CadÚnico), base de dados do Governo Federal para recebimento de benefícios sociais. Segundo o levantamento da UFMG, no estado de São Paulo o número de pessoas em situação de rua também cresceu em relação à 2023, são 126.112, nos 645 municípios paulistas, aumento de 18%.

No levantamento feito pelo mesmo instituto , em 2023, revela que a população de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo cresceu 16 vezes nos últimos 11 anos, entre dezembro de 2012 (3.842) e 2023 (64.842). Apesar do crescimento na quantidade de pessoas, a pesquisa também revela que a cidade de São Paulo é a capital brasileira com a menor taxa de atualização dos dados, apenas 75%, portanto 25% dos dados não foram registrados.

Fonte: https://obpoprua.direito.ufmg.br/