Ariane Costa Gomes Favela Cria: Jornalismo cultural e workshops de editorial de moda, comunicação e escrita criativa encerram as atividades do primeiro dia

Foto: Léu Britto

Favela Cria – ​​Olhares e vivências das periferias é um evento de comunicação promovido pelo Grupo Cria Brasil

A programação da tarde do primeiro dia do Favela Cria contou com profissionais de diferentes vertentes da comunicação. O painel “Jornalismo Cultural para democratizar a cidade” teve a presença de Alexandre de Maio, diretor do núcleo de Branded Content da Catraca Livre; Geovanna Nunciato, coordenadora editorial da Agenda Cultural Catraca Livre e DJ; e Cris Konebo, músico de periferia e dono de produtora que agencia a carreira de artistas periféricos.

Os profissionais ressaltaram a importância do jornalismo cultural na divulgação e descoberta de novas iniciativas. A jornalista Geovanna ressaltou que é preciso que as pessoas ao lerem sobre determinado evento se sintam à vontade para comparecer a atividade e é papel do jornalista apresentar uma diversidade de conteúdos e reunir opções acessíveis às pessoas.

Cris Konebo disse que na favela há muitos talentos, mas que é preciso ter uma estrutura e direção. Com sua produtora, ele dedica-se a ensinar artistas da periferia a melhorar sua comunicação e os prepara para o mercado artístico.

Diante de um volume cada vez maior de informação e facilidade de acesso às redes sociais, profissionais de diferentes áreas viram a necessidade de produzirem conteúdo online a fim de divulgar seu trabalho. Para quem produz conteúdo como forma de complementar sua tarefa principal, Alexandre aconselha que o profissional saiba dosar e definir sua presença nas redes. Para isso, é preciso definir o tempo que será empregado na produção de conteúdo e optar pelo conteúdo menos trabalhoso, caso não seja seu foco principal.

Os profissionais ressaltaram que mais importante do que viralizar é ter uma constância de publicações e deixar sua autenticidade refletir nos conteúdos que produz.

“Sustentar o conteúdo é difícil. Vale a pena uma construção do que focar na viralização. O que ajuda é estabelecer uma comunicação com a pessoa que interage com você. Criar um espaço de diálogo com o público que consome seu conteúdo, criar uma comunidade”, aconselha Geovanna.

Patrícia Favalle, diretora de redação L’Officiel Hommes, Harper’s Bazaar Kids e Harper’s Bazaar, fez uma apresentação sobre produção de editorial de moda . A profissional explicou que produzir um editorial de moda de revista envolve etapas que vão desde a pesquisa sobre as tendências e a escolha do tema até a definição do local onde será feito as fotos. As tendências vistas nas passarelas são adaptadas de modo que possibilite que a pessoa possa usar no dia a dia. Patrícia destacou o quanto a moda é uma ferramenta poderosa para transmitir ao mundo a personalidade e o local de onde a pessoa vem.

Já teve dúvidas sobre como agir durante uma entrevista de emprego? Nélio Horta, jornalista especializado em comunicação, promoveu um treinamento em comunicação . Em meio a tantos estímulos a que temos contato, transmitir uma mensagem de forma clara e direta que permita ser compreendido é uma habilidade essencial a nível pessoal e profissional. O jornalista usou como exemplo o Storytelling, técnica de construir uma narrativa de forma assertiva e precisa que transmita a mensagem de forma intencional e que desperte as emoções das pessoas. Ele também deu dicas valiosas para quem está à procura de um emprego. Algumas delas: preparar-se previamente para a entrevista, vestir uma roupa adequada para ocasião, demonstrar confiança, estar atento à postura do corpo, fazer contato visual e mais.

Para encerrar as atividades do primeiro dia de Favela Cria, a professora e pesquisadora Mirian Meliani fez um workshop de Escrita Criativa . Mirian destacou a importância do hábito de leitura no processo de desenvolvimento da escrita e compartilhou algumas informações da pesquisa que realiza sobre a percepção dos moradores de Paraisópolis sobre notícias falsas nas redes sociais .

Favela Cria – ​​Olhares e vivências das periferias, evento de comunicação promovido pelo Grupo Cria Brasil, segue até sábado (17), das 9h às 17h, no Pavilhão Social do G10 Favelas, localizado na rua Itamotinga, 100, Paraisópolis, zona sul de São Paulo.